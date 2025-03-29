Жители Москвы и Подмосковья смогли увидеть затмение Солнца

В Москве и Подмосковье можно было наблюдать частичное солнечное затмение, когда Луна закрывала около 2% солнечного диска. Об этом сообщает ТАСС.

В Химках, по наблюдениям корреспондента агентства, максимальная фаза затмения наступила в 14:49 по московскому времени. В этот момент небольшая часть Солнца в правом верхнем углу была закрыта Луной.

На Краснопресненской набережной, рядом с Домом правительства РФ, затмение началось в 14:25 мск, однако Солнце было скрыто облаками. Тем не менее, в момент максимальной фазы (14:49 мск) оно выглянуло из-за облаков. Корреспондент также сообщил, что в Восточном административном округе (ВАО) к этому времени небо полностью очистилось.

Полная продолжительность частного солнечного затмения, которое наблюдается в созвездии Рыб, составит до 15:44 мск. Наибольшая фаза (0,936) была зафиксирована в 13:49 мск на восходе солнца в районе Гудзонова залива, где Луна закрыла около 93% солнечного диска. Помимо Северной Америки и Атлантики, это явление можно было наблюдать на северо-западе России, в Европе и северо-западной Африке.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения сложились на Кольском полуострове (северо-запад Мурманской области), где в 14:44 мск Луна закрыла около 30% Солнца. В Мурманске этот показатель составил 28,6%, а в Санкт-Петербурге в 14:43 мск – 13%.

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