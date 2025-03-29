Туроператоры пообещали скоро возобновить экскурсии в Бангкок после землетрясения

АТОР: экскурсии в Бангкок возобновят в ближайшее время

Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок, которые были временно прекращены в связи с землетрясением. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Что касается Бангкока, здесь туристические зоны также почти не пострадали. Сегодня, 29 марта, ситуация в столице Таиланда практически нормализовалась», — говорится в сообщении.

В АТОР также уточнили, что афтершоки от землетрясения в Мьянме не затронули пляжные курорты Таиланда. По данным Ассоциации, в Бангкоке и близлежащих провинциях, как и на других направлениях Таиланда, туристические услуги уже оказывают.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями.