Почти 5 миллионов рублей выманили мошенники у полковника в отставке в Петербурге

В Петербурге полковник в отставке отдал мошенникам почти 5 млн рублей

Житель Выборгского района Петербурга лишился всех накоплений, поверив в несуществующие выплаты. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

В правоохранительные органы обратился 87-летний преподаватель военного вуза, пенсионер сообщил, что стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что общался с неизвестными с ноября 2024 года и остался без денег.

Злоумышленники убедили полковника в отставке в том, что ему положена некая компенсация от государства. За три месяца потерпевший, следуя указаниям преступников, перевел на указанные ими реквизиты 4,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что жительница Петербурга «спасала» накопления и осталась без денег и квартиры. Неизвестные связались с 44-летней потерпевшей под видом сотрудников ФСБ, они сообщили, что в отношении ее коллеги проводится проверка из-за финансирования ВСУ. Преступники убедили петербурженку продать квартиру, вырученные 6,5 млн рублей она перевела аферистам.

Ранее мошенники вынудили челябинского подростка сдать в ломбард золото родителей.