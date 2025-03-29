В Омске мужчина украл из магазина дорогой алкоголь и угрожал ножом продавцам

Житель Омска украл из магазина две бутылки дорогого алкоголя и скрылся, угрожая продавцам ножом. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию с заявлением обратилась директор сетевого супермаркета и сообщила о разбое. В торговый зал вошел мужчина, взял с витрины две бутылки дорогого алкоголя и попытался уйти. Продавцы, заметившие вора, бросились за ним в погоню.

Злоумышленник выхватил нож и стал угрожать сотрудникам торговой точки. Полицейские установили личность грабителя, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

36-летний ранее судимый подозреваемый был задержан у себя дома, у него изъят нож. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозиться до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. После дерзкого ограбления неизвестный скрылся, а сотрудник торговой точки вызвал полицию. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее волгоградец украл из магазина плюшевого медведя.