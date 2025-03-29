Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске мужчина украл из магазина дорогой алкоголь и угрожал ножом продавцам

В Омске задержали мужчину, устроившего вооруженный налет на магазин
close
МВД России

Житель Омска украл из магазина две бутылки дорогого алкоголя и скрылся, угрожая продавцам ножом. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию с заявлением обратилась директор сетевого супермаркета и сообщила о разбое. В торговый зал вошел мужчина, взял с витрины две бутылки дорогого алкоголя и попытался уйти. Продавцы, заметившие вора, бросились за ним в погоню.

Злоумышленник выхватил нож и стал угрожать сотрудникам торговой точки. Полицейские установили личность грабителя, просмотрев записи с камер видеонаблюдения.

36-летний ранее судимый подозреваемый был задержан у себя дома, у него изъят нож. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозиться до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. После дерзкого ограбления неизвестный скрылся, а сотрудник торговой точки вызвал полицию. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее волгоградец украл из магазина плюшевого медведя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами