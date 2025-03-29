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Пьяный россиянин жестоко избил приятеля, который приставал к его девушке

В Воронежской области мужчина забил пьяного приятеля из-за девушки
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СУ СК России по Воронежской области

В Боброве Воронежской области пьяный мужчина забил собутыльника на почве ревности, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 27 марта, двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки в квартире многоэтажки. Во время застолья 38-летний мужчина стал оказывать знаки внимания девушке знакомого.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе потасовки подозреваемый жестоко избил оппонента. Девушка вызвала скорую помощь, но спасти избитого медики не смогли.

30-летнего злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин жестоко избил собутыльника из-за старых обид и бросил его в подъезде. Потерпевший получил травмы головы, лица, груди и живота. Избитого 30-летнего госпитализировали, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение, мужчину заключили под стражу.

Ранее россиянин забил приятеля за то, что тот домогался его матери.

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