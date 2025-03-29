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В результате землетрясения в Мьянме погибли 694 человека

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 694, пострадали 1 670 человек
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Global Look Press

В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 694 человека, а число пострадавших достигло 1 670. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По данным местных властей, мощные подземные толчки, зафиксированные 28 марта, привели к разрушениям практически по всей стране. Как утверждают очевидцы, обрушились многие жилые дома, административные здания и больницы.

Утром 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился недалеко от города Мандалай. В стране поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Власти объявили чрезвычайное положение в шести регионах: Сикайн, Мандалай, Пегу, Магуэ, восточной части штата Шан и столице Нейпьидо. Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн призвал международное сообщество оказать помощь.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.

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