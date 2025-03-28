Во ФСИН прокомментировали слухи об освобождении «Доктора Смерть» по УДО

Во ФСИН опровергли слухи об УДО «Доктора Смерть», который убил 11 человек

Информация о возможном скором условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, более известного как «Доктор Смерть», которого приговорили к пожизненному сроку за смертельные инъекции пациентам, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе в краевого ГУФСИН.

Выступив с опровержением этих слухов, пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю не стала давать дополнительных пояснений.

Серийный убийца и грабитель «Доктор Смерть» жил на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, работал фельдшером 5-й подстанции скорой помощи. С августа 1997 по январь 2000 года он совершил более 40 грабежей: приходил к пенсионерам домой, измерял артериальное давление и сообщал жертве, что необходимо сделать укол. После инъекции снотворного жертвы теряли сознание, а Петров уходил, забрав с собой различные вещи.

Первое убийство он совершил 2 февраля 1999 года во время тридцатого по счету грабежа. После этого его методы изменились, он начал вводить препараты своим жертвам, поджигал дома, чтобы скрыть следы преступления.

В ноябре 2003 года Петров был приговорен к пожизненному сроку в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске. По имеющейся информации, «Доктор Смерть» совершил 46 грабежей и 11 доказанных убийств. Сейчас ему 59 лет, и в апреле у Петрова появится возможность подачи заявки на УДО.

Информация о том, что «Доктор Смерть» может выйти по УДО, появилась после публикации Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Как рассказал каналу криминалист, администрация колонии может принять соответствующее решение при положительной характеристике Петрова и отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.

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