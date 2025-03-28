«Глумления никакого»: чиновница из Сибири объяснила видео с распятием Христа

Православные активисты пожаловались на бывшего вице-мэра Новосибирска и директора филармонии Анну Терешкову за поздравительный клип на ее странице, — они нашли в видео скриншот с распятием Христа. Как объяснила сама чиновница «Газете.Ru», музыка и фотографии с распятием были взяты из рок-оперы «Иисус Христос — супервезда», которую одобряли в РПЦ.

«Видела эту новость. Хочется, конечно, с одной стороны сказать: «Рок-н-ролл жив», но с другой стороны, если серьезно, действительно мы родом из 90-х годов, когда был культ рока, рок-н-ролла. И мы действительно для своих друзей делали подарок, и была у нас вечеринка в стилистике как раз рока. Тем более музыку и снимки взяли из культовой оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Я специально посмотрела в интернете, есть даже комментарий Русской православной церкви, в том числе председателя синодального отдела по взаимодействию церкви с общественностью Владимира Легойды, который не видит ничего в этом упоминании в этом произведении. Я знаю, что в 2012 году власти интересовались мнением представителей московского патриархата по этому поводу. И по их словам, эта опера не является нарушением прав и законных интересов прихожан Русской православной церкви», — сказала она.

По словам Терешковой, жалоба на глумление над священным символом является надуманной, поэтому она не ждет наказания.

«Я специально посмотрела какое-то отношение, потому что мы делали это просто как подарок, но раз такое отношение какое-то супер серьезное, мне пришлось это все поднять, поэтому я не вижу никакого здесь глумления и считаю, что это абсолютно надуманная тема. Я уверена [что никаких последствий не будет]. Я удалила этот ролик еще давно, когда начались вопросы, потому что это все-таки с Дня рождения. Я решила, что я его просто удалю, оставлю фотографию», — отметила она.

28 октября члены центра «Сорок сороков» пожаловались в Следственный комитет на бывшего вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову за клип с распятием Иисуса Христа и призвали привлечь ее к ответственности за оскорбление чувств верующих. Видеоролик Терешковой, занимающей сейчас пост директора филармонии, предназначался для ее друзей в качестве подарка. На нем она и мужчина, одетые в кожаную рокерскую одежду, поют о рок-н-ролле. На одном из кадров изображен Иисус на кресте. Активисты написали обращение и попросили подписчиков направить его в СК, а потом отметиться крестиком в комментариях.

В 2016 году глава синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заступился за рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», показ которой тогда потребовали отменить жители Тюмени. Он призвал общественность различать неканоническое и кощунственное изображение святыни, и напомнил, что эта рок-опера «многих привела в Церковь».

Ранее в Петербурге оштрафовали владелицу бара, в оформлении которого были использовали христианские символы.