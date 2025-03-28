Десятилетний мальчик отправился на тайную рыбалку и 24 часа провел в открытом море

В Китае спасли ребенка, который в одиночку отправился на рыбалку и провел в море 24 часа. Об этом сообщает гонкогнская газета South China Morning Post (SCMP).

На прошлой неделе 10-летний Лян из южнокитайской островной провинции Хайнань отправился на рыбалку в тайне от своих близких. Позже он рассказал, что провел в море день и ночь, потому что не смог найти дорогу домой. Ребенок пытался криком привлечь проходящие мимо суда, но его не слышали.

22 марта маленького рыбака в конце концов заметили с рыболовного судна и спасли. К тому времени его отнесло от берега уже на 30 км. Произошедшее назвали чудом.

Родители Ляна искали его всю ночь и заявили о пропаже в полицию. В родной деревне он известен своими авантюрными «подвигами». До этого мальчик поднимался на телеграфный столб, забирался на кокосовую пальму, а однажды устроил поджог местного храма.

Ранее перуанский рыбак 95 дней выживал в открытом море и был спасен эквадорским судном.