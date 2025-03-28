Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артист прыгнул со сцены в толпу фанатов и получил травмы, потому что его никто не поймал

Рокер Макс Трассо прыгнул со сцены в толпу фанатов и получил травмы
close
maxitrusso/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Аргентине артист прыгнул со сцены в толпу фанатов и получил травмы, потому что его никто не поймал, пишет Mirror.

Во время выступления в Буэнос-Айресе Макс Трассо, известный по работе в электро-поп группе Roy Vedas, когда-то выступавшей на разогреве у Rolling Stones, решил прыгнуть в толпу, как это часто делают рок-звезды. Однако фанаты, многие из которых снимали происходящее на телефоны, не смогли его подхватить. Певец упал на пол, но, несмотря на боль, поднялся и продолжил шоу.

После падения 54-летнего Трассо переместили за кулисы, где медики осматривали его прямо на импровизированной кровати. Тем не менее, он не переставал петь в микрофон, а зрители горячо поддерживали его, скандируя его имя. Позже артист сам опубликовал в соцсетях видео падения, сопроводив его ироничной подписью.

Пользователи соцсетей отметили, что многие в зале просто не были готовы к такому трюку, так как держали в руках телефоны. После концерта артист отправился в больницу для дополнительного обследования.

Соцсети удивила музыкальная группа, сыграв на инструментах, сделанных из бытовых отходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами