В Аргентине артист прыгнул со сцены в толпу фанатов и получил травмы, потому что его никто не поймал, пишет Mirror.

Во время выступления в Буэнос-Айресе Макс Трассо, известный по работе в электро-поп группе Roy Vedas, когда-то выступавшей на разогреве у Rolling Stones, решил прыгнуть в толпу, как это часто делают рок-звезды. Однако фанаты, многие из которых снимали происходящее на телефоны, не смогли его подхватить. Певец упал на пол, но, несмотря на боль, поднялся и продолжил шоу.



После падения 54-летнего Трассо переместили за кулисы, где медики осматривали его прямо на импровизированной кровати. Тем не менее, он не переставал петь в микрофон, а зрители горячо поддерживали его, скандируя его имя. Позже артист сам опубликовал в соцсетях видео падения, сопроводив его ироничной подписью.

Пользователи соцсетей отметили, что многие в зале просто не были готовы к такому трюку, так как держали в руках телефоны. После концерта артист отправился в больницу для дополнительного обследования.

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