Агрессивный мужчина напал на пенсионерку, кормившую бездомных кошек в Бурятии

Мужчина напал с кулаками на пенсионерку в Бурятии. Он разозлился, увидев, что женщина подкармливает бездомных кошек. Об этом сообщает Babr Mash.

Инцидент произошел в Гусиноозерске и попал на видео. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, нападавший отобрал у пожилой женщины трость и стал оскорблять ее. Он грубо разогнал уличных животных и стал отчитывать пенсионерку, а затем бросил пакетик с кормом ей в лицо и ушел, увидев, что его снимают.

Свидетели пытались заступиться за 80-летнюю женщину, но агрессивный мужчина всех обматерил. После этого они помогли старушке очистить куртку.

В республиканском УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее пьяный россиянин избил 80-летнюю пенсионерку из-за лающей собаки.