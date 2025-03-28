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Агрессивный мужчина напал на пенсионерку, кормившую бездомных кошек в Бурятии

В Бурятии мужчина набросился на 80-летнюю женщину, кормившую уличных кошек
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Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

Мужчина напал с кулаками на пенсионерку в Бурятии. Он разозлился, увидев, что женщина подкармливает бездомных кошек. Об этом сообщает Babr Mash.

Инцидент произошел в Гусиноозерске и попал на видео. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, нападавший отобрал у пожилой женщины трость и стал оскорблять ее. Он грубо разогнал уличных животных и стал отчитывать пенсионерку, а затем бросил пакетик с кормом ей в лицо и ушел, увидев, что его снимают.

Свидетели пытались заступиться за 80-летнюю женщину, но агрессивный мужчина всех обматерил. После этого они помогли старушке очистить куртку.

В республиканском УМВД ситуацию пока не комментировали.

Ранее пьяный россиянин избил 80-летнюю пенсионерку из-за лающей собаки.

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