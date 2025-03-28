ВЭБ.РФ представил проект развития территории бывшего ЦБК в Байкальске

На месте БЦБК в Байкальске появятся новый район и курорт

ВЭБ.РФ займется реализацией мастер-плана по развитию Байкальска, разработанного совместно с КБ Стрелка. Об этом сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на презентации проекта развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

По его словам, на основе мастер-плана, созданного в 2022 году, правительством РФ и Иркутской областью была утверждена программа социально-экономического развития города до 2040 года.

«Мы ставим задачу построения интеллектуального производства, интеллектуальной экономики и, конечно же, развития туризма. Это масштабные преобразования в городе, забота о тех, кто там живёт и тех, кто будет приезжать в регион», — приводятся его слова на сайте корпорации.

Замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вахруков подчеркнул, что Байкал становится одним из самых быстрорастущих туристических направлений.

«Мы видим большую востребованность как со стороны российских туристов, так и со стороны иностранцев. Важно обеспечить этот спрос качественной инфраструктурой. Согласно плану обновления, территория бывшего целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске получит вторую жизнь», — сказал он.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев добавил, что город должен стать примером экологически ориентированного хозяйствования.

«У нас с вами непростая задача — дать совершенно новое развитие в прошлом промышленному городу, сделав его центром экологического туризма, где природа, история и современная инфраструктура соединятся в единое гармоничное пространство. Безусловно, первостепенная задача — ликвидация накопленных отходов бывшего БЦБК, рекультивация и трансформация промышленной площадки комбината», — добавил он.

Сейчас на территории бывшего комбината проводится расчистка: сносятся аварийные здания и ремонтируются потенциально востребованные объекты — всего около 200 объектов. Уже создан кампус ЭКО.ЦЕХ, принимающий различные мероприятия, включая международные.

На месте бывшего БЦБК планируется создание нового района Байкальска и всесезонного курорта мирового уровня. Проект предусматривает строительство жилья, гостиниц, ресторанов, парков, общественных пространств, конгресс-центра, вело- и пешеходных маршрутов, а также спортивной инфраструктуры.