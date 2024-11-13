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Восьмилетний школьник ударил отца ножом, заступившись за мать

URA.ru: в Екатеринбурге мальчик защищал мать и ударил отца ножом

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Global Look Press

В Екатеринбурге школьник дважды ударил ножом в спину пьяного отца во время ссоры родителей. Об этом сообщает URA.ru.

64-летний житель Екатеринбурга вернулся домой пьяным, в квартире в это время находились его 42-летняя жена и восьмилетний сын. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, россиянка решила не продолжать конфликт и попыталась уйти от мужа в комнату, но мужчина шел за ней следом и кричал.

В какой-то момент пенсионер упал, обернувшись женщина увидела, что за супругом стоит восьмилетний сын, сжимающий в руках нож. Выяснилось, что школьник испугался ссоры родителей, решил защитить мать и дважды ударил отца ножом.

Женщина оказала мужу первую помощь, вызвала скорую, мужчину экстренно госпитализировали и прооперировали. Он получил проникающее ранение грудной клетки и колото-резаную рану поясницы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Ранее невестка воткнула нож в шею свекрови и ранила сына-пятиклассника в Новосибирске.

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