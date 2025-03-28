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Пятилетний мальчик заразился редким паразитом в Египте и 12 дней боролся за жизнь

Ребенок из Москвы заразился редким паразитом во время отдыха в Египте
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Depositphotos

В Москве спасли пятилетнего ребенка, который привез из Египта редкого паразита, пишет Baza.

Мальчика с высокой температурой, болью в животе, слабостью и высыпаниями доставили в Раменскую больницу. Мать пояснила врачам, что недавно они вернулись с отдыха в Египте.

Симптомы напоминали аппендицит, но после оказалось, что у мальчика анкилостома — редкий вид глистов, которые поражают пищеварительную систему и легкие. Они попадают в организм во время еды или через кожу, и заражение может привести к летальному исходу.

Ребенок провел 12 дней в больнице, и после контрольных анализов был выписан домой.

Ранее двухлетнему ребенку зашили глаз после того, как его поцеловал взрослый с вирусом герпеса.

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