Россиянин избил собутыльника битой из-за ящика водки

На Камчатке мужчину будут судить за избиение приятеля битой из-за ящика водки

На Камчатке перед судом предстанет 47-летний мужчина, который избил приятеля битой из-за ящика водки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, инцидент произошел в ноябре прошлого года в городе Вилючинск. Мужчина выпивал в гостях у 31-летнего знакомого, и между ними возник конфликт. Причиной ссоры стал долг в виде денег и ящика водки.

После этого мужчина сходил к себе домой, взял биту и снова навестил приятеля. Он избил знакомого, причинив тяжкий вред его здоровью. Жизнь пострадавшего спасло лишь то, что соседи по лестничной клетке вовремя вызвали скорую помощь.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия нападавший признал свою вину. Уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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