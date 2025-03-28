В Тыве появился новый многофункциональный автозаправочный комплекс

«Роснефть» открыла в Кызыле (республика Тыва) первый многофункциональный автозаправочный комплекс формата «Зерно», сообщает пресс-служба компании.

На новой АЗС смогут заправлять около 1 тыс. автомобилей в сутки.

Помещение АЗС поделили на функциональные зоны, а автомобиль можно заправить дистанционно с помощью приложения.

Автомобилисты смогут заправить на новой АЗС различные виды топлива, включая АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо стандарта «Евро-5».

Также на АЗС доступна программа лояльности «Семейная команда».