Мужчина похитил из иномарки москвича на Новом Арбате 3,5 млн рублей

В Москве полицейские совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии задержали 44-летнего жителя Омска, которого подозревают в похищении нескольких миллионов рублей из припаркованной в центре столицы иномарки. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что инцидент произошел на Новом Арбате. Злоумышленник подкараулил водителя кроссовера BMW, дождался, пока он припаркует авто, а затем с помощью устройства подавления сигнала помешал владельцу закрыть машину. Ничего не подозревающий мужчина ушел по своим делам. В это время злоумышленник проник в авто и похитил из салона 3,5 млн рублей.

«Злоумышленник был задержан на Пресненской набережной. У него полицейские изъяли блокиратор сигнала. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

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