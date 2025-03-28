В регионах России призвали ввести программы по заморозке яйцеклеток

В столице жители могут стать участниками специальной программы по определению количества яйцеклеток и их бесплатной заморозке. Такие же проекты важно создать в регионах, чтобы выстроить эффективную систему борьбы с бесплодием, заявила в пресс-центре НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

По словам врача, в целом по миру сегодня от 8 до 12% семейных пар сталкиваются с проблемами зачатия, а с 40 лет женщины резко теряют шансы забеременеть.

«Женщине нужно выяснить количество яйцеклеток, чтобы знать, можно ли ей откладывать рождение ребенка», — считает специалист. — «Сегодня можно заморозить яйцеклетки, они хранятся около ста лет. В Москве сейчас действует программа по проверке числа яйцеклеток и бесплатной заморозке. В регионах нужно организовать эту работу активнее».

Не менее проблем в этом направлении встречается у мужчин, однако проблема состоит в том, что обнаруживают их зачастую слишком поздно, отметила Ерофеева. По ее словам, на этот показатель негативно влияют курение, алкоголь, а также в целом нездоровый образ жизни, постоянные стрессы, бессонница и стимуляторы, которые мужчины часто применяют для наращивания мышечной массы.

Еще один важный фактор, сказавшийся на деторождении, — это пандемия коронавируса, сказавшаяся на мужском здоровье, отметила врач. Она призвала мужчин следить за здоровьем и чаще обследоваться еще до вступления в брак.

Напомним, до этого врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина заявила, что россиянкам лучше всего замораживать яйцеклетки до 34 лет, так как это значительно повышает шансы на рождение здорового ребенка. Качество яйцеклеток начинает падать с 38 лет, а после 45 лет, по статистике, шанс на то, что эмбрион будет здоровым, ниже 1%. Так, например, в 40 лет риск рождения ребенка с синдромом Дауна равен одному из ста. Поэтому лучше решаться на эту процедуру до 34 лет, подчеркнула она.

Ранее в Москве первая пациентка бесплатно заморозила яйцеклетки по новой программе.