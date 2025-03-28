Женщина вызвала полицию из-за сожителя, который отказался убираться в квартире

В Польше женщина заявила на партнера в полицию после ссоры из-за неубранной квартиры, сообщили в местном департаменте полиции.

Недавно 39-летняя жительница Цеханува обратилась в экстренные службы, заявив о якобы имевшем место бытовом конфликте. Однако стражи порядка, прибывшие на место происшествия, не нашли подтверждения ее словам. Женщина находилась в безопасности, и сожитель ни коим образом не посягал на ее благополучие.

Заявительница призналась, что поссорилась со своим партнером, так как он избегал выполнения домашних обязанностей и не реагировал на ее просьбы убраться в квартире. В итоге женщину привлекли к ответственности за необоснованный вызов полиции и оштрафовали на 500 злотых (около 11 тыс. рублей).

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