Магаданец ударил приятеля ножом за отказ выпить

В Магадане мужчина напал на собутыльника за отказ выпить и получил 5 лет колонии

Житель Магаданской области получил пять лет колонии за нападение с ножом на приятеля, который отказался с ним выпить. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый распивал спиртные напитки дома у знакомой. Он поспорил с одним из гостей у него возник спор о здоровом образе жизни и вреде алкоголя. Злоумышленник с ножом в руках предложил оппоненту выпить, получив отказ, он вонзил лезвие в грудь пострадавшего.

Раненого спасли, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Он также обязан выплатить полмиллиона рублей компенсации в пользу пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеили обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

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