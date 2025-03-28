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На МАФ-25 рассказали о работе проекта дистанционного мониторинга здоровья жителей Арктики

Жители Арктики стали использовать технологии Сбера для заботы о здоровье
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Григорий Сысоев/РИА Новости

За первые два месяца работы программы дистанционного мониторинга здоровья жителей Мурманской области к ней подключились более 2, 5 тыс. пациентов. Об этом во время Международного Арктического форума заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли специальное обучение. У 72% подключенных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже компенсировалось состояние здоровья.

По словам директора Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергея Жданова, запуск программы дистанционного мониторинга здоровья стал важным шагом на пути к развитию арктической медицины и улучшению состояния здоровья и качества жизни жителей Мурманской области.

Он отметил, что тысячи людей уже используют технологии Сбера и умные устройства.

«Если врач видит отклонения предоставленных данных от нормы он связывается с пациентом и предпринимает необходимые меры. Дистанционный мониторинг уже сегодня помогает нормализовать состояние пациентов, снизить риски развития осложнений, сократить количество случаев потери работоспособности, госпитализации и вызов скорой помощи», — сказал Сергей Жданов.

Напомним, с января во всех поликлиниках Мурманской области реализуется программа дистанционного мониторинга здоровья жителей региона. Она проводится правительством региона совместно со Сбером и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России и направлена также на проведение исследований для разработки стандарта арктической медицины.

Удаленное наблюдение происходит на цифровой платформе и с применением специальных умных устройств СберЗдоровья — тонометра, умной камеры, глюкометра, которые предоставляются пациентам бесплатно в медицинских учреждениях Мурманской области.

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