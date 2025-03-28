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Фармацевт продала не то лекарство из-за неразборчивого почерка, и ребенок попал в больницу

Аптека заплатит за грубую ошибку фармацевта, не сумевшего разобрать почерк врача
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Freepik

В Бразилии фармацевт продала родителям глазные капли вместо лекарств от рвоты, и двухмесячный ребенок попал в больницу. Об этом пишет Metropoles.

Необычные дело рассмотрел суд в Сан-Паулу. Теперь аптека должна выплатить семье пострадавшего 21 тыс. реалов (около 307 тыс. рублей) в качестве компенсации морального ущерба.

Фармацевт утверждала, что предъявленный ей рецепт от врача был написан неразборчивым почерком, и обвинила родителей в том, что они не читали инструкцию перед тем, как дать купленное лекарство своему ребенку. В результате тот провел три дня в отделении интенсивной терапии.

Тем не менее суд пришел к выводу, что если фармацевт не был уверен в назначенном препарате из-за почерка врача, ему следовало обратиться за разъяснениями к старшему аптекарю, а не возлагать ответственность на потребителей, которые не являются специалистами в фармакологии.

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