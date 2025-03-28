Россиян предупредили о первых признаках рака желудка

Опасность рака желудка заключается в том, что на начальных этапах он не имеет явных проявлений. Указывать на наличие проблемы может снижение аппетита, повышенная усталость и слабость, которые характерны для 1–2 стадии заболевания, рассказал «Газете.Ru» Евгений Арзамасцев, врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс».

«Дополнительные симптомы появляются после увеличения опухоли в размере: больной будет испытывать отрыжку после приемов пищи, чувствовать постоянное и усиливающееся вздутие живота. В дальнейшем заболевание будет сопровождаться снижением аппетита, потерей веса и проблемами со стулом», — объяснил он.

При расположении злокачественного новообразования в верхней части желудка в какой-то момент пища не сможет поступать в организм, что вызывает постоянное чувство тошноты или рвоту.

«Зачастую перечисленные симптомы могут быть похожи на воспалительные заболевания пищевода или желудка — гастрит, язву, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь. Та же самая слабость и снижение аппетита могут быть проявлением анемии. Из-за отсутствия выраженной симптоматики и ее схожести с другими процессами, при наличии какого-либо дискомфорта в желудочно-кишечном тракте рекомендуется обратиться к врачу. Без своевременного лечения любая болезнь будет прогрессировать и приведет к серьезным осложнениям», — отметил врач.

К основным факторам развития онкозаболевания относятся длительные хронические заболевания ЖКТ (гастрит, язва и другие), которые впоследствии приводят к атрофии слизистой и дальнейшему перерождению клеток в злокачественные. Риск развития рака желудка возрастает при курении, злоупотреблении алкоголем и неправильном питании в виде жирных, жареных и соленых блюд. Также заболевание могут спровоцировать наследственные гены и радиационное поражение.

«При возникновении каких-либо проблем с желудком воспалительного характера рекомендуется улучшить образ жизни и питание: исключить калорийную, жареную и соленую пищу, отказаться от кофе, алкоголя и горячих напитков, а также курения. Лучше в короткие сроки обратиться к врачу», — резюмировал он.

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