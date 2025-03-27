Число не выживших после взрыва и пожара в Ленобласти выросло до двух

В Приморске два человека не выжили после взрыва газа в жилом доме

В Приморске число не выживших после взрыва газа в жилом строении увеличилось до двух человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Леноблпожспас» сообщает телеканал 78.ru.

Из пожара не удалось спасти мужчину и женщину. Личность первого на данный момент устанавливается, на месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты проводят обследование состояния несущих конструкций дома.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на третьем этаже жилого дома на Выборгском шоссе. Предварительно, там взорвался газовый баллон. На третьем и четвертом этажах здания полностью выгорели четыре квартиры — каждая площадью по 45 квадратных метров. Также еще в одном жилище обгорела обстановка на 25 квадратных метрах. Между третьим и четвертым этажами рухнули перекрытия.

Пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Одна девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, и сломала обе ноги. Еще один взрослый и ребенок получили отравление продуктами горения.

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