Детский омбудсмен в Татарстане назвала наиболее важные проекты «Движения Первых»

Участие в Российском движении детей и молодежи (РДДМ) «Движение Первых» стало почетным для школьников и студентов, организация помогает юным россиянам проявить себя, реализовать свои способности и таланты, ощутить чувство гордости за страну и ее историю. Об этом в своем Тelegram-канале заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Республиканский омбудсмен отметила, что такие проекты «Движения Первых», как «Зарница 2.0», «Юннаты Первых», «Хранители истории» и другие уже стали знаковыми для системы образования и всей страны.

По ее словам, особую значимость приобрел проект «Большая перемена», помогающий школьникам воплотить свои смелые идеи, обрести единомышленников и найти путь в самореализации.

Также она напомнила о проведении на базе движения «Елки желаний», ставшей одним из самых известных благотворительных проектов страны.

Волонтер и активистка «Движения Первых» Анастасия Софьина отметила в своем Тelegram-канале, что стартовавший накануне в национальном центре «Россия» IV съезд «Движения Первых» — долгожданное для многих детей событие.

По ее словам, съезд помогает детям оказаться в эпицентре событий со своими единомышленниками, обменяться знаниями, идеями и инициативами, а также принять решения касаемо дальнейшего развития организации.

Также она заявила, что выступление на съезде президента России Владимира Путина вызвало массу эмоций у участников.

«Эмоции от такой встречи переполняют каждого участника съезда и навсегда останутся в памяти», — написала она.

Ранее сообщалось, что в национальном центре «Россия» стартовал съезд «Движения Первых», который собрал более двух тысяч участников из 89 регионов страны.