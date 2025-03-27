Волонтеры «Роснефти» провели литературные чтения в честь Дня Победы

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ, который входит в самарскую группу предприятий «Роснефти», организовали литературные чтения, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В акции приняли участие школьники и студенты городских техникумов, активисты «Движения Первых», педагоги и ветераны-нефтяники.

Мероприятие состоялось в рамках международной акции «Читаем детям о войне» — она проводится в России и за рубежом уже 15 лет, за это время в ней приняли участие более 8 млн детей и подростков.

При поддержке Новокуйбышевского НПЗ к чтениям издали сборник «Подвиг, навсегда вписанный в историю», в который вошли воспоминания заводчан-фронтовиков.

Волонтеры завода и сотрудники музея предприятия собирали материал в семейных и музейных архивах. Издание проиллюстрировано фотографиями военной поры, документами и материалами, которые ранее не публиковались.

Участники события читали выдержки из сборника — отрывки дневников фронтовиков, стихи, которые ветераны завода посвятили подвигам земляков.

Также школьники и преподаватели посмотрели документальный фильм «Война моторов», созданный при поддержке «Роснефти». Проект посвящен вкладу отечественной нефтяной промышленности в приближение Победы. В завершение чтений волонтеры предприятия вручили ветеранам памятные подарки.

Более 200 экземпляров сборника «Подвиг, навсегда вписанный в историю» передали в городские школы и техникумы и библиотеки.

Цикл литературных чтений «Читаем детям о войне» на основе изданной заводчанами книги продолжится в образовательных учреждениях Новокуйбышевска с участием активистов «Движения Первых».

В «Роснефти» рассказали, что на Новокуйбышевском НПЗ развивается волонтерское движение «Платформа добрых дел», в рамках которого сотрудники принимают участие в историко-культурных и социально-гуманитарных инициативах.

Ранее волонтеры и ветераны предприятия совместно с сотрудниками заводского музея провели поисковую работу по восстановлению более 2,5 тыс. имен и сведений о подвигах ветеранов предприятия. По итогам этой работы к 75-летию Победы была выпущена «Книга Памяти».