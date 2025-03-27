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Волгоградцу грозит до четырех лет колонии за кражу плюшевого медведя

В Волгограде задержали мужчину, который украл мягкую игрушку накануне 8 Марта

Молодого человека, укравшего плюшевого медведя из волгоградского магазина, обвинили в грабеже. Об этом сообщили в УМВД по области.

Волгоградца подозревают в совершении преступления, произошедшего 7 марта. В тот день в полицию обратилась продавщица цветочной лавки, которая заявила, что неизвестный зашел в ее магазин в ночное время, схватил огромную мягкую игрушку и выбежал на улицу. Женщина не смогла догнать грабителя.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 23-летний неработающий, ранее судимый волгоградец. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что похищенную мягкую игрушку он продал», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее женщина из Новосибирска закопала полуторагодовалую дочь и получила четыре года колонии.

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