В Новосибирске мать, закопавшая полуторагодовалую дочь, получила 4 года колонии

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор иностранке, которая жестоко избивала свою полуторагодовалую дочь и закопала ее во дворе дома. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, женщина около двух месяцев систематически наносила побои своей полуторагодовалой дочери, мать била ребенка по голове и лицу, а потом закопала ее в огороде на территории частного дома.

В январе 2024 года иностранку задержали, приговором суда ей было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, однако адвокаты подсудимой попытались обжаловать решение суда, но апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Осужденная будет отбывать наказание в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае отец, истязавший маленькую дочь, ответит в суде за покушение на ее жизнь. Об этом сообщает прокуратура региона. Мужчина остался один дома со своей 10-месячной дочерью. Девочка заплакала, отец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее успокоить. Он несколько раз ронял ее обжёг горящей сигаретой шею, спина пол её руками за лицо и с силой ударил головой о пол. Девочку с тяжёлыми травмами спасли медики. Он несколько раз ронял ее на пол, придавливая своим телом, обжег горящей сигаретой шею, спину и палец правой кисти девочки, хватал ее руками за лицо и с силой ударил головой о пол. Девочку с тяжелыми травмами спасли медики.

Ранее в ХМАО отчим избил пасынка из-за того, что тот отказался курить.