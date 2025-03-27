Журналистке Пономаренко вынесли второй приговор

«Ъ»: журналистке Пономаренко дали почти два года за нападение на конвоиров

В Алтайском крае журналистку Марию Пономаренко приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы по второму уголовному делу за нападение на конвоиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

12 октября 2023 года в женской исправительной колонии №6 в Шипуновском районе Пономаренко отдавила ноги двум конвоирам, когда они пытались доставить ее на дисциплинарную комиссию, пишет издание. В этой колонии журналистка отбывала наказание по делу о фейках о российской армии.

Пономаренко признали виновной по части 2 статьи 321 УК РФ (применение неопасного для здоровья насилия в отношении сотрудников колонии). Окончательный срок составил три года лишения свободы.

В феврале 2023 года в Барнауле суд приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о фейках про Вооруженные силы РФ, свою вину в зале суда она не признала. Ей также запретили на пять лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, публичных каналов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

Журналистку задержали в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге из-за ее постов в Telegram о российском авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. Минобороны России эту информацию опровергло.

Ранее Пономаренко заявила об избиении в СИЗО.