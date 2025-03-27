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Москвич готов стать «хамом на час» и взять на себя разговоры с токсичными людьми

Москвичам предложили арендовать «хама на час» для решения конфликтных ситуаций
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Depositphotos

Услуга «хам на час» появилась на одном из российских сайтов объявлений. Москвич предлагает взять на себя необходимость разговаривать с токсичными людьми. На это обратило внимание издание MSK1.

«Устали от токсичных людей? Дaйтe мнe иx нoмep, и я поставлю их на место. Могу быть вашим другом, которому «устроили нервотрепку», или случайным прохожим, вмeшaвшимся в ситуацию», — говорится в объявлении.

Автор заявил, что может «жестко, уверeннo и c apгумeнтами выгoвoрить все, что вы боитеcь скaзать». За «рaзговор в любой удобной форме, умение хамить интеллигентно или жестко, полное попадание в образ и анонимность» он просит от одной до пяти тысяч рублей, точная стоимость зависит от длительности будущего диалога.

За дополнительные 1,5 тыс. мужчина готов устроить собеседнику «дружеский прессинг», а за 2 тыс. — записать «эпичное голосовое сообщение». Пользуется ли данная услуга спросом, не уточняется.

Ранее россиянам посоветовали не грубить в разговоре с телефонными мошенниками.

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