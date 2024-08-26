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Россиянам посоветовали не грубить в разговоре с телефонными мошенниками

IT-эксперт Власов: не стоит грубить мошенникам во избежание их мести

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Depositphotos

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал «Ленте.ру», почему не стоит грубить телефонным мошенниками.

«С мошенниками лучше не вступать ни в какие разговоры, тем более не грубить и не называть их всякими словами. Они могут начать мстить», — заявил собеседник издания.

Он объяснил, что в качестве мести мошенники могут начать массовую рассылку на телефон жертвы одноразовых кодов в надежде, что у человека в этот момент открыто приложение банка и он «на что-то не то нажмет». Также аферисты могут обрушить на обидчика автоматический поток звонков с разных номеров в любое время суток, отметил Власов.

Если позвонивший человек начинает упоминать службу банка, налоговую, ФСБ, МВД, КГБ и другие ведомства, то лучше ничего не говорить и сразу положить трубку, посоветовал эксперт, поскольку мошенники могут записать голос жертвы и потом использовать в корыстных целях.

До этого в Петербурге полицейские задержали серийную поджигательницу автомобилей, женщина действовала по указанию телефонных мошенников. Злоумышленница сожгла пять машин в нескольких районах города. Она действовала по указанию мошенников, которые сначала запугали ее и вынудили оформить несколько кредитов в банках на сумму более 1,7 млн рублей, а затем заставили совершить поджоги.

Ранее сообщалось, что мошенники начали воровать данные через школьные чаты.

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