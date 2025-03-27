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Подросток имитировал похороны матери, чтобы собрать деньги на обучение

В Таиланде школьник имитировал похороны матери, чтобы собрать деньги на обучение
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khaosod.co.th

В Таиланде 18-летний юноша имитировал похороны матери, обман раскрылся, когда один из жителей деревни пришел выразить юноше соболезнования и заглянул в гроб. Об этом сообщает Khaosod Online.

Инцидент произошел в провинции Удонтхани. 22 марта юноша пришел, как обычно, на занятия в школу и объявил, что его мать скончалась в Бангкоке и вскоре ее тело доставят в родную деревню для похорон. При этом молодой человек попросил других учеников и педагогов пожертвовать на церемонию прощания посильную сумму. В тот же день учитель подростка связался со старостой деревни, где проживает юноша, чтобы узнать подробности кончины женщины. Староста пришел в недоумение от новости, которую рассказал ему педагог, и отметил, что слышит об этом впервые. Педагог также упомянул, что некоторые ученики видели гроб в доме одноклассника.

После разговора староста решил проведать юношу. В доме он обнаружил несколько людей в черном. На втором этаже действительно стоял гроб. Мужчина заглянул в него, что посмотреть на покойницу, и увидел, что он доверху наполнен разрубленными листьями бананового дерева.

Тогда он нашел юношу, распространившего ложные слухи, и попросил объяснить, зачем он имитировал похороны. На это молодой человек ответил, что во сне увидел дурное предзнаменование, связанное с матерью. После этого он организовал похороны, чтобы снять с женщины порчу. А деньги, которые он якобы собирал для проведения церемонии, по словам юноши, он намеревался пустить на оплату своего образования после окончания школы.

Ранее сообщалось, что в Китае четверо мужчин умерли после похорон 90-летнего родственника.

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