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Жительница Миасса 10 лет носила на спине шестикилограммовую опухоль

В Челябинской области хирурги удалили женщине опухоль весом 6 кг
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Pixabay

Хирурги отделения ММЦ «Северный» в Миассе прооперировали пациентку, которая много лет носила на спине новообразование размером с рюкзак. Об этом сообщает Минздрав Челябинской области.

Жительница Миасса обратилась в медицинское учреждение с жалобами на дискомфорт в области спины, медики обнаружили у нее липому, которая начала сдавливать сосуды, верхняя часть новообразования некротизировалась.

Выяснилось, что пациентка знала об опухоли, но в течение 10 лет не посещала врача. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, липому, весом 6 кг удалось успешно удалить.

«Операция длилась 2 часа и проводилась под эндотрахеальным наркозом. Иссекали это новообразование полностью, в том числе с мышечной тканью, куда оно прорастало. Была большая кровопотеря, потому что везде были сосуды, обеспечивающие хорошее кровоснабжение опухоли», — сообщили в больнице.

В течение некоторого времени женщина находилась под наблюдением медиков и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи прооперировали юношу с огромной ногой из-за редкой болезни.

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