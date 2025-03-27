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Пользователи Яндекс Путешествий смогут писать отельеру или владельцу квартиры напрямую

В Яндекс Путешествиях появились чаты с арендодателями и отельерами
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Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Сервис Яндекс Путешествия запустил чаты с арендодателями и отельерами, предоставив пользователям возможность напрямую задавать необходимые вопросы и уточнять детали накануне поездки. Войти в чат с владельцами гостиниц и квартир можно будет после оформления бронирования. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Путешественникам чаты доступны в приложении Яндекс Путешествий, а отельерам и арендодателям — на платформе Экстранет.

Чат появится в приложении сразу после оформления бронирования и будет работать как во время поездки, так и в течение двух недель после выезда из отеля или квартиры.

Благодаря обновлению путешественники смогут быстрее получить необходимую информацию — например, уточнить, получится ли добавить в номер еще одну кровать или заселиться поздно вечером. Для этого им не придется дозваниваться до гостиницы.

Отельерам и арендодателям прямое общение с будущими гостями позволит создать приятное впечатление об объекте размещения и повысить их лояльность, считают в Яндекс Путешествиях. Администраторы и собственники квартир также могут первыми начать общение в чате — выслать гостям адрес и договориться о времени заезда.

Для удобства в каждом чате будет размещена информация о бронировании.

В отель или апартаменты также можно позвонить — многие объекты указывают контактный телефон в своей карточке.

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