В Саратовской области мужчина надругался над внучками знакомой

В Саратовской области мужчина получил 15 лет колонии за насилие над двумя детьми

В Балаковском районе Саратовской области огласили приговор местному жителю, который надругался над внучка ми своей знакомой, обвиняемый проведет в колонии 15 лет. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 46-летний обвиняемый гостил у своей знакомой, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетних внучек. Сестры рассказали о произошедшем матери, злоумышленника задержали.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также лишен права работать с детьми в течение 10 лет. По данным портала «СарИнформ», на момент совершения преступления сестрам было 5 и 7 лет.

До этого сообщалось, что в Артеме 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за развращение младшего брата. Подозреваемый заявил, что смотрел в сети порнографические ролики и решил надругаться над ребенком. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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