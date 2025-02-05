Отец привез годовалую дочь в развивающий центр и забыл ее в машине на 30-градусной жаре

В Австралии отец забыл дочь в машине на 30-градусной жаре, ее не спасли. Об этом сообщает 7NEWS.

Накануне отец Оливии, которая в декабре отпраздновала свой первый день рождения, Этьен Анслет повез дочь в развивающий центр в пригороде Сиднея Эрлвуде. Спустя некоторое время он зашел туда, чтобы забрать ее, но сотрудники центра сказали, что не видели Оливию на занятиях. Тогда мужчина выбежал на улицу и обнаружил, что девочка по-прежнему находится в машине. Она была найдена в автомобильной люльке без сознания.

На место прибыли парамедики, но им не удалось реанимировать ребенка. По словам очевидцев, Этьен стал кричать, увидев бездыханное тело дочери. В итоге его доставили в больницу в состоянии шока. Мужчину описывают как заботливого отца, который ждал появления своего первенца на свет и часто делился в соцсетях фотографиями первых достижений Оливии.

«Мы благодарны за то время, что она у нас была. Для нас это невообразимое горе. Мы не желаем такого никому из родителей. Мы всегда будем дорожить временем, проведенным с нашей прекрасной девочкой. Ее любили все, кто ее знал», — сказали родители девочки в интервью.

В полиции сделали вывод о том, что годовалый ребенок был оставлен в закрытой машине на «длительный период времени» при том, что 4 февраля температура воздуха поднялась до 30°C. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее младенец попал в больницу с переломом ключицы, попавшись под ноги бабушке.