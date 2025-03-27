Минцифры привело статистику мошеннических преступлений

Минцифры: ежегодно в РФ совершается около 677 тыс. мошеннических преступлений

Сотни тысяч преступлений мошеннической направленности совершаются на территории РФ каждый год. Об этом рассказал статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития страны Иван Лебедев, передает ТАСС.

В четверг, 27 марта, специалист принял участие в пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

«Порядка 677 тыс. в год совершается таких (мошеннических. — «Газета.Ru») преступлений», — отметил он во время мероприятия.

Лебедев добавил, что прирост преступлений мошеннической направленности в период с 2022 по 2024 годы превысил 35%.

25 марта Государственная дума РФ приняла законопроект, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Правительство страны внесло документ на рассмотрение в парламент в феврале текущего года, а в начале весны депутаты одобрили его в первом чтении.

В частности, инициатива предполагает создание базы голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод» и обязательную маркировку звонков на экранах гаджетов. Кроме того, авторы законопроекта предложили запретить банкам и государственным структурам связываться с гражданами посредством иностранных мессенджеров и ввести ряд иных ограничений.

Ранее в РФ заблокировали фейковый сайт с символикой московской мэрии, на котором собирали данные граждан.