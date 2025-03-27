Под кроватью мальчика, который сообщил няне о «монстре», нашли неизвестного мужчину

В США няня обнаружила под кроватью подопечного неизвестного мужчину, сообщает KSNW.

Все произошло вечером 24 февраля в округе Бартон, штат Канзас. Около 22:30 няня укладывала детей спать, когда один из них сказал ей, что под кроватью находится «монстр».

Чтобы успокоить ребенка, няня решила показать ему, что на самом деле там никого нет. Она заглянула под кровать и лицом к лицу столкнулась с прячущимся под ней мужчиной. Шокированная няня стала выяснять отношения с незнакомцем, но тот сбил ее с ног и покинул дом до прибытия полицейских.

В офисе шерифа сообщили, что поиски продолжались до утра, и в итоге 27-летнего подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия. Установлено, что, проникнув в этот дом, он нарушил судебный запрет. Сейчас мужчина находится под стражей, но новые обвинения ему еще не предъявили.

Ранее в Екатеринбурге мужчина час просидел на крыше балкона соседа, прячась от приставов.