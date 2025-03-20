В Екатеринбурге мужчина час просидел на крыше балкона соседа, прячась от приставов

В Екатеринбурге мужчина, прячась от приставов, залез на балкон к соседу

В Свердловской области приставам пришлось уговаривать мужчину спуститься с чужого балкона и поехать в суд. Об этом сообщает областное управление ФССП.

Отчаянную попытку избежать встречи с правосудием предпринял 42-летний житель Екатеринбурга, обвиняемый в хранении наркотиков и краже велосипеда. Чтобы доставить мужчину на заседание, приставы приехали к нему домой в общежитие.

Соседи утверждали, что мужчины нет дома. Однако, проследовав в комнату, где проживал подсудимый, судебные приставы увидели, что он забрался на крышу соседского балкона и пытался сбежать. Более часа сотрудникам УФССП пришлось уговаривать мужчину спуститься к ним и проехать в суд.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее задолжавшая детям алименты россиянка пряталась в подвале дома.