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Молодая мать из Тюменской области издевалась над собственной дочерью

Тюменке, которая два года избивала маленькую дочь, дали пять лет колонии
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В Тюменской области осудили женщину, которая два года издевалась над маленькой дочерью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Молодая мать девочки, возраст которой не уточняется, предстала перед судом за ее истязание. Было установлено, что женщина избивала дочь, находившуюся в беспомощном состоянии, с июля 2022 года по август 2024 года.

25-летняя подсудимая отказалась от дачи показаний, но полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Кроме того, с девушки взыскали 350 тыс. рублей компенсации в пользу потерпевшего ребенка.

Ранее в Новосибирске мать, закопавшая полуторагодовалую дочь, получила четыре года колонии.

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