Исследование установило сколько процентов женщин в России предпочитают колоть ботокс

Согласно результатам опроса «Биннофарм Групп», 68% россиянок заинтересованы в инъекционных процедурах. Из них 76% предпочитают инъекции с использованием ботулотоксина. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

Еще одной наиболее популярной процедурой стали инъекции с использованием гиалуроновой кислоты, которую выбрали 71%. Филлеры также пользуются спросом: их предпочитают 55% потребителей, стремящихся устранить признаки старения. Коллагенотерапию и коллагеностимуляцию уже попробовали или хотели бы 27% участников опроса.

Из всех россиянок, которые заинтересованы в уколах красоты, 38% уже прибегали к таким процедурам в прошлом году, а 30% рассматривают возможность их использования в будущем.

Главной мотивацией для использования инъекционных методов стало желание сохранить молодость и устранить видимые недостатки кожи – так ответили 46% респондентов. Однако, помимо функциональных улучшений, важную роль играют и эмоциональные факторы. Например, четверть опрошенных отметили, что обращаются к таким процедурам ради заботы о себе, еще 25% – для достижения эмоционального комфорта, а 18% – чтобы повысить самооценку.

При этом только 32% респондентов заявили, что не делали и не планируют прибегать к инъекционным методам. Среди них 70% принимают свою естественную красоту и не стремятся изменить внешность, 65% предпочитают альтернативные методы ухода за кожей, а 37% считают, что пока нет необходимости в подобных процедурах.

Размер выборки составил более 1 тыс. респондентов из крупные города России с населением более 100 тыс. человек. Опрос проводился среди женщин в возрасте 25-54 лет.

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