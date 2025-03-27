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Полицейские задержали иностранца за кражу комплектующих с асфальтоукладчиков в Орле

МВД: в Орле иностранец украл с асфальтоукладчиков электроники на 5 млн рублей
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УМВД России по Орловской области

В Москве полицейские задержали иностранца за кражу комплектующих с асфальтоукладчиков в городе Орле. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в середине марта в орловскую полицию обратился представитель дорожной организации. Он сообщил, что с двух асфальтоукладчиков украли дорогостоящие блоки управления и датчиков общей стоимостью порядка 5 млн рублей.

На месте преступления полицейские выяснили, что комплектующие выкрали в ночное время — чтобы проникнуть на территорию, где хранится дорожная техника, злоумышленник пролез через отверстие в заборе. Он демонтировал оборудование и унес его.

Злоумышленника искали сотрудники отдела уголовного розыска. Выяснилось, что к краже может быть причастен 33-летний иностранец, который живет в Москве. Оперативники выехали в столицу, задержали подозреваемого и доставили в Орел.

На допросе мужчина рассказал, что работал на подобной технике и точно знал, насколько дорого стоят комплектующие к ней. Он украл оборудование и опубликовал объявление на одном из популярных сайтов — покупатель нашелся почти сразу. Похищенное подозреваемый продал всего за 200 тыс. рублей. Затем, чтобы скрыть следы сделки, он удалил свой аккаунт с сервиса объявлений.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в Смоленске подросток украл миллион у собственной бабушки.

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