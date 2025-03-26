Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Смоленске подросток украл миллион у собственной бабушки

В Смоленске будут судить подростка, обокравшего собственную бабушку
close
Pexels

В Смоленске перед судом предстанет несовершеннолетний, который похитил с банковского счета своей бабушки более одного миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, осенью 2024 года подросток по просьбе бабушки установил на свой телефон приложение для дистанционного обслуживания клиентов, чтобы пенсионерка могла отслеживать поступление на ее расчетный счет пенсионных выплат.

Юноша воспользовался доверием бабушки и перевел на свой банковский счет все ее накопления в сумме 1,1 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения в колонии для несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Курске 17-летний подросток украл у родственницы 800 тысяч рублей. 17-летний молодой человек решил ограбить близкую родственницу, он знал, что женщина хранит в квартире крупную сумму денег. Юноша пришел к ней в гости в многоэтажку по улице Серегина и, воспользовавшись моментом, украл 800 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, вора удалось задержать. В отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Карелии подросток ограбил мать, чтобы купить мопед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами