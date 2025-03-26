В Смоленске подросток украл миллион у собственной бабушки

В Смоленске перед судом предстанет несовершеннолетний, который похитил с банковского счета своей бабушки более одного миллиона рублей. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, осенью 2024 года подросток по просьбе бабушки установил на свой телефон приложение для дистанционного обслуживания клиентов, чтобы пенсионерка могла отслеживать поступление на ее расчетный счет пенсионных выплат.

Юноша воспользовался доверием бабушки и перевел на свой банковский счет все ее накопления в сумме 1,1 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения в колонии для несовершеннолетних.

До этого сообщалось, что в Курске 17-летний подросток украл у родственницы 800 тысяч рублей. 17-летний молодой человек решил ограбить близкую родственницу, он знал, что женщина хранит в квартире крупную сумму денег. Юноша пришел к ней в гости в многоэтажку по улице Серегина и, воспользовавшись моментом, украл 800 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, вора удалось задержать. В отношении юноши возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Карелии подросток ограбил мать, чтобы купить мопед.