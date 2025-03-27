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У врачей могут забрать право направлять пациентов в другой регион

Минздрав предложил передать комиссиям направление пациентов в другой регион
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Евгений Биятов/РИА Новости

Минздрав разработал новую версию приказа, на основании которого направления пациентам для лечения в других регионах будут выдавать врачебные комиссии медицинской организации, принявшей от них заявление, либо поликлиники по месту жительства. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.

Документ прошел этап обсуждения и разослан в профессиональные ассоциации для оценки.

Согласно действующему приказу, пациент сам выбирает медорганизации для получения специализированной медицинской помощи, а направление выдает лечащий врач.

В Минздраве заявили, что новый порядок будет удобнее для пациентов. Комиссия предложит лучший вариант для направления пациента в другой регион тогда, когда необходимая качественная помощь ему точно не может быть оказана в регионе проживания, добавили в ведомстве.

Фактически новый порядок закрепляет уже сложившуюся практику, делая ее более прозрачной, а также снимает излишнюю нагрузку с лечащих врачей и уменьшает число конфликтов с пациентами, сказала газете медицинский адвокат Ирина Гриценко.

В феврале Госдума приняла законопроект о запрете дистанционной и электронной формы обучения при получении медицинского и фармацевтического образования.

Ранее в России предложили способ борьбы с лжеврачами.

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