Стресс грозит аутоиммунными заболеваниями, язвой и проблемами с сердцем

С проблемами, вызванными стрессом, современный человек сталкивается практически ежедневно. И следует понимать, что хронический стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

«Само слово стресс переводится как нагрузка, напряжение, состояние повышенного напряжения. И следует отличать стресс как общую биологическую и физиологическую реакцию от психологического стресса, связанного с высшей нервной деятельностью человека. В медицине и физиологии выделяют положительную и отрицательную формы стресса», — рассказала Зинчева.

По ее словам, стресс влияет на тело человека следующим образом: организм мобилизует свои ресурсы для борьбы с опасностью. Например, длительное напряжение и тревожное состояние усиливают работу сердца, при этом повышается кровяное давление и уровень холестерина в крови.

«Если человек в течение длительного времени подвержен стрессу, то это может привести к риску развития гипертонии, ишемической болезни сердца, риску развития инсульта. Под влиянием стресса могут проявляться или усиливаться различные психосоматические заболевания: головные боли, расстройство сна, бессонница. Если стресс приобретает хронический характер, то может развиться депрессия и различные тревожные расстройства», — предупредила невролог.

Врач отметила, что, когда человек находится в состоянии хронического стресса, это часто приводит к снижению иммунитета. А это, в свою очередь, может привести к развитию аутоиммунных заболеваний.

«Нередко от стресса страдает и наша пищеварительная система. В качестве симптомов здесь выступают: тошнота, боли в животе, диарея или, наоборот, запор. Стресс бывает связан и с такими болезнями пищеварительной системы, как язвенная болезнь и синдром раздраженного кишечника», — продолжила специалист.



При этом она подчеркнула, что, несмотря на то, что современный ритм жизни приводит к тому, что человек сталкивается со стрессовыми ситуациями практически ежедневно, справиться со стрессом можно. Бороться со стрессом важно для психического и для физического здоровья.

«Во-первых, важную роль играет правильное питание. Необходимо избегать чрезмерного употребления кофеина, алкоголя. Важно ввести в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и В-витаминами. Хорошо помогает физическая активность и дыхательная гимнастика. Конечно, важным элементом выступает и качественный сон. Для улучшения качества сна лучше отказаться от использования компьютера, мобильного телефона как минимум за несколько часов до сна», — посоветовала врач.

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