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Россиянин жестоко избил собутыльника из-за старых обид и попал под суд

В Саранске мужчина избил собутыльника из-за старых обид и попал под суд
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Depositphotos

В Саранске 23-летний местный житель обвиняется в избиении собутыльника из-за старых обид. Об этом со ссылкой на отдел по расследованию преступлений на территории Пролетарского района СУ УМВД России сообщает info-rm.com.

Инцидент произошел 12 января в подъезде дома на улице Металлургов. Предварительно, россиянин был в гостях, где также находился его знакомый, который в ходе распития спиртных напитков припомнил ему старые обиды. Из-за этого между ними произошел конфликт, и они «вышли поговорить» на балкон лестничной площадки.

Там один из мужчин жестоко избил другого руками и ногами, нанеся ему удары в область головы, лица, груди и живота. Затем нападавший скрылся, а пострадавший остался в подъезде.

Избитого 30-летнего россиянина госпитализировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, а также повреждение легкого и множественные ушибы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение, мужчину заключили под стражу. На текущий момент расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее в Вологде пьяный вахтовик сбросил собутыльника с балкона шестого этажа.

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