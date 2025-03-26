В Вологде пьяный вахтовик сбросил собутыльника с балкона шестого этажа

В Вологде пьяный мужчина поссорился с коллегой и выбросил его с балкона

В Вологде перед судом предстанет мужчина, который выбросил собутыльника с шестого этажа, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Вологодской области.

По данным следствия, в январе 2025 года двое вахтовиков распивали спиртные напитки в общежитии областного центра. Между мужчинами возникла ссора, в ходе конфликта 37-летний обвиняемый сбросил коллегу с балкона шестого этажа.

Пострадавшего нашли под окнами очевидцы, мужчина был госпитализирован. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Злоумышленника задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что пьяный россиянин с ломом напал на полицейских, мешавших ему пить. Несколько местных жителей распивали спиртные напитки в гаражном кооперативе, между собутыльниками возникла ссора, один из участников застолья вызвал полицию. Хозяин гаража, недовольный законными требованиями представителей власти, несколько раз замахнулся на полицейских железным ломом, высказав при этом в их адрес угрозы применения насилия и нецензурную брань. В отношении нетрезвого дебошира было возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин жестоко избил знакомую, которая хотела сделать из него трезвенника.