Владимир Путин назвал вдохновляющей экспозицию «Путешествие по России»

Участникам съезда общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» полезно познакомиться с экспозицией «Путешествие по России». Об этом он заявил на открытии заседания наблюдательного совета движения, которое проходит на площадке национального центра «Россия».

«Уважаемые друзья, коллеги, очень рад всех вас видеть. Рад приветствовать всех участников нашей сегодняшней встречи, наблюдательного совета «Движения первых», — обратился он к участникам заседания.

Перед началом мероприятия глава государства лично осмотрел экспозицию «Путешествие по России».

«Я здесь тоже походил с коллегами, посмотрел, надеюсь, что и всем здесь присутствующим удалось познакомиться с этими экспозициями. Ну и участникам съезда очень приятно и очень полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории. Нам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны», — сказал президент.

Напомним, съезд проходит с 26 по 28 марта. В рамках заседания наблюдательного совета планируется обсудить планы дальнейшего развития организации.