Винодельня «Скалистый берег» стала частью ассортимента Simple Group

Винодельня «Скалистый берег», расположенная в Анапском районе, стала новым поставщиком ассортимента российских вин Simple Group, говорится в пресс-релизе компании.

В ассортимент вошли 11 позиций, среди них красные, белые и игристые вина сортов рислинг, совиньон блан, шардоне, мерло, каберне фран, каберне совиньон, пино нуар и красностоп золотовский. Ключевое внимание будет уделено расширению дистрибуции продукции «Скалистого берега» в сегментах HoReCa и B2C. До конца года планируется аллокация 60 тысяч бутылок.

«Наша общая цель — укрепление имиджа российского виноделия, формирование лояльности к отечественным винам и систематическое подтверждение их конкурентных преимуществ. «Скалистый Берег» стал ярким дополнением коллекции ведущих российских хозяйств нашего ассортимента. Сегодня мы создаем будущее, в котором российское вино звучит гордо, вдохновляет и задает новые стандарты качества», – рассказал Анатолий Корнеев, ​​сооснователь и вице-президент группы компаний Simple.

Генеральный директор АО «Скалистый берег» Константин Наделин отметил, что сотрудничество с Simple Group — это не просто партнерство, а симбиоз двух профессионалов, одинаково влюбленных в вино.

«Благодаря этому союзу мы можем полностью сфокусироваться на производстве вин высочайшего качества, зная, что наши партнеры не только разделяют нашу философию, но и обладают глубоким пониманием того, как и где представить наш продукт наилучшим образом. Это позволяет нам уверенно двигаться к нашей цели», – сказал Наделин.

Стоимость вин «Скалистый берег» начинается от 2990 рублей за бутылку белого и 3690 рублей за бутылку красного вина.