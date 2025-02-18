LADBible: в Индонезии крокодил напал на мужчину, решившего его покормить

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В Индонезии крокодил напал на пожилого мужчину, который хотел его покормить, пишет LADBible.

В индонезийском тематическом парке Cimory Dairyland произошел инцидент, который напомнил посетителям об опасности близкого контакта с дикими животными. Крокодил, недавно спасенный от наводнения, напал на пожилого мужчину, который пытался накормить хищника. Шокирующие кадры момента нападения стали вирусными в сети.

Посетители парка окружили крокодила, считавшегося послушным, и предлагали ему еду. Пожилой мужчина, подошедший к животному, опустил в воду кусок мяса, когда хищник набросился на него, утащив за собой. Свидетели начали кричать, пытаясь помочь пенсионеру, который в этот момент отчаянно сопротивлялся.

«Его рука была сильно повреждена, и его срочно доставили в больницу», — рассказала Сити Айси, наблюдавшая за происходящим.

Администрация парка пока не прокомментировала инцидент, но позже стало известно, что крокодила отпустили обратно в дикую природу.

Ранее ученые выяснили, что за сила создает загадочные узоры на чешуе крокодила.